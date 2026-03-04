Реклама

14:23, 4 марта 2026Интернет и СМИ

У Такера Карлсона украли сотни тысяч банок со снюсом

TMZ: У журналиста Такера Карлсона украли 378 тысяч банок со снюсом
Олег Давыдов
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Неизвестный украл сотни тысяч банок бестабачного снюса — никотиновых подушечек бренда ALP Nicotine Pouches, принадлежащих известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, компания журналиста собиралась выпустить лимитированную линейку никотиновых подушечек. В конце февраля неизвестный приехал на склад бренда в Южной Калифорнии, предъявил документы сотрудника, после чего увез всю партию, состоящую из 378 тысяч банок.

Отмечается, что стоимость продукции оценивается в миллионы долларов. Компания Карлсона объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч долларов (примерно 7,8 миллиона рублей) тем, кто поможет поймать похитителя.

Ранее сообщалось, что Карлсона и его сотрудников задержали в Израиле после их интервью с послом США Майком Хакаби. Журналист назвал произошедшее странным и добавил, что в итоге смог покинуть страну.

