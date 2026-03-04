Реклама

15:09, 4 марта 2026

Дачников предупредили о риске лишиться участка

Юрист Бочаров: Дачники могут лишиться участка за долги
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Владельцы дачных участков могут лишиться собственности за долги. Об этом предупредил юрист Сергей Бочаров в беседе с «Аргументами и фактами».

Эксперт уточнил, что участок могут изъять в том случае, если должник имеет второе жилье — например, квартиру в городе. В некоторых ситуациях есть риск лишиться дачи, даже если это единственное жилье.

«Если дом находится в ипотеке или ином залоге, на него допускается обращение взыскания — независимо от того, является ли он единственным жильем, поскольку залог обеспечивает обязательства перед кредитором», — объяснил Бочаров. Он добавил, что дачу, признанную роскошной и превышающей потребности, также могут забрать. В таком случае суд вправе разрешить продажу объекта с покупкой для должника более скромного жилья.

Ранее россиянам напомнили о риске получить штраф за неприятный запах из квартиры.

