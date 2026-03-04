Реклама

Россия
16:05, 4 марта 2026Россия

Дочь Джабраилова заподозрили в хайпе на трагедии

Рамиль Харисов: Версия об убийстве экс-сенатора Джабраилова — попытка хайпа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Медиатехнолог Рамиль Харисов назвал версию об убийстве бывшего сенатора Умара Джабраилова попыткой «разогнать хайп» вокруг трагедии. В разговоре с изданием «Царьград» он заявил, что не видит признаков насильственной расправы и считает произошедшее классическим самоубийством.

По его словам, конспирологические версии о ликвидации «носителя тайн» не выдерживают критики. Эксперт напомнил, что ранее у Джабраилова уже была попытка свести счеты с жизнью. Кроме того, в последние годы бизнесмен переживал серьезные финансовые трудности.

Харисов подчеркнул, что разговоры о файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и международных заговорах являются попыткой придать истории громкий политический оттенок.

«Попытки его дочери, живущей в Монако, выстроить вокруг трагедии детективный нарратив с заказным убийством — это очевидный ситуативный хайп, который к тому же сопровождается нелепым сбором средств на авиабилет до России. Реальность гораздо прозаичнее: смерть Джабраилова стала не ликвидацией опасного носителя тайн, а закономерным финалом затянувшегося процесса саморазрушения», — заявил он.

Ранее дочь экс-сенатора публично усомнилась в официальной версии и связала смерть отца с его зарубежными контактами. Она заявила, что разговаривала с ним незадолго до трагедии и не заметила признаков подавленного состояния.

