Дочь экс-сенатора от Чечни Джабраилова связала его смерть с Эпштейном и Трампом

Дочь экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова Альвина связала его смерть с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наследница бизнесмена в слезах обратилась к подписчикам и заявила, что ее отец якобы не покончил с собой. «Мы созванивались несколько дней назад. Он не покончил с собой, его заставили замолчать из-за связи с Джеффри Эпштейном и Трампом [президент США Дональд Трамп]», — отметила она и добавила, что Джабраилов дружил с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.

В подтверждение своих слов девушка привела скришнот сообщения отца, которое он отправлял Максвелл. В нем мужчина пишет о желании встретиться с женщиной, которую в 2022 году приговорили к 20 годам заключения. Максвелл признали виновной в организации секс-вечеринок и торговле несовершеннолетними девушками для Эпштейна.

Моего отца убили. Простите, что я звучу как сумасшедшая, но если вдруг я тоже покончу с собой, знайте, что я не сделала это своими руками. Да, у меня есть некоторые проблемы, но я не хочу умирать, я хочу жить Альвина Джабраилова

Известно, что ранее в сети распространилось фото Джабраилова, сделанное в начале 1990-х годов, которое обнаружили в скандальных файлах Джеффри Эпштейна.

О смерти Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. С огнестрельным ранением головы и отеком мозга его госпитализировали из апартаментов жилого комплекса Vesper Tverskaya, но спасти так и не смогли. Рядом с мужчиной был найден пистолет.