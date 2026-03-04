Акции китайских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Нефтяные и судоходные компании Китая дешевеют из-за рисков

Акции нефтяных и судоходных компаний Китая упали на фоне предупреждений о рисках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнес КНР дешевеет на фоне опасений по поводу нестабильности цен на нефть и неопределенности на рынке морских перевозок. Ценные бумаги China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co. и Cnooc Ltd упали на Шанхайской фондовой бирже на 10 процентов, а судоходных гигантов China Merchants Energy Shipping Co. и Cosco Shipping Energy Transportation Co — дешевели в пределах дневного лимита.

Компании предупреждают, что не могут предсказать резкие колебания цен на нефть и на рынке грузоперевозок. Дальнейшее движение рынка будет во многом зависеть от внешних факторов, поэтому трейдерам следует внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке, предупредили аналитики. Эти слова последовали за резким ростом акций на фоне подорожания нефти и перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив. Энергетический индекс CSI 300 за предыдущие две сессии вырос примерно на 15, а в среду, 4 марта, упал на 7 процентов.

Стоимость нефти скорректировалась после заявлений президента Дональда Трампа о подготовке страховых гарантий и обеспечения военно-морского сопровождения для безопасного прохода судов через пролив. Однако трейдеры по-прежнему скептически относятся к тому, что этот план позволит быстро восстановить нормальный уровень поставок нефти в регионе.