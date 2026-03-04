Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:45, 4 марта 2026Экономика

Акции китайских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Нефтяные и судоходные компании Китая дешевеют из-за рисков
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Акции нефтяных и судоходных компаний Китая упали на фоне предупреждений о рисках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнес КНР дешевеет на фоне опасений по поводу нестабильности цен на нефть и неопределенности на рынке морских перевозок. Ценные бумаги China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co. и Cnooc Ltd упали на Шанхайской фондовой бирже на 10 процентов, а судоходных гигантов China Merchants Energy Shipping Co. и Cosco Shipping Energy Transportation Co — дешевели в пределах дневного лимита.

Компании предупреждают, что не могут предсказать резкие колебания цен на нефть и на рынке грузоперевозок. Дальнейшее движение рынка будет во многом зависеть от внешних факторов, поэтому трейдерам следует внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке, предупредили аналитики. Эти слова последовали за резким ростом акций на фоне подорожания нефти и перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив. Энергетический индекс CSI 300 за предыдущие две сессии вырос примерно на 15, а в среду, 4 марта, упал на 7 процентов.

Стоимость нефти скорректировалась после заявлений президента Дональда Трампа о подготовке страховых гарантий и обеспечения военно-морского сопровождения для безопасного прохода судов через пролив. Однако трейдеры по-прежнему скептически относятся к тому, что этот план позволит быстро восстановить нормальный уровень поставок нефти в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

    Посол ответил на вопрос о жертвах среди россиян в Израиле

    Названа необходимая продолжительность сна для снижения риска диабета

    Десятки россиян отравились на поминках

    Удары Ирана по радарам США назвали подарком российским РВСН

    Раскрыто последствие конфликта США и Израиля с Ираном для Европы

    Акции китайских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    В Москве заиграет музыка с пением птиц

    В российском городе раскрыта многомиллионная схема обогащения на уборке снега

    Лучший в мире рынок акций рухнул из-за паники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok