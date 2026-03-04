Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 4 марта 2026Россия

Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

Аксенов назвал задержание шпионившего на Украину жителя Крыма уроком предателям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики, назвав это уроком предателям и «ждунам». Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый такой случай — это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам», — сказал Аксенов.

После поимки местного жителя, работавшего на военную разведку Украины, глава Крыма выразил благодарность сотрудникам ФСБ за эффективную и системную работу по выявлению агентуры противника.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Крыма. По данным ведомства, он передавал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники. В дальнейшем Вооруженные силы Украины использовали эти данные для нанесения ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok