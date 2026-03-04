Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

Аксенов назвал задержание шпионившего на Украину жителя Крыма уроком предателям

Глава Крыма Сергей Аксенов впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики, назвав это уроком предателям и «ждунам». Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый такой случай — это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам», — сказал Аксенов.

После поимки местного жителя, работавшего на военную разведку Украины, глава Крыма выразил благодарность сотрудникам ФСБ за эффективную и системную работу по выявлению агентуры противника.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Крыма. По данным ведомства, он передавал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники. В дальнейшем Вооруженные силы Украины использовали эти данные для нанесения ударов.