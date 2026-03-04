Реклама

Глава МО Израиля раскрыл детали операции против Ирана

Глава МО Израиля Кац: Операция против Ирана планировалась на середину 2026 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Израиль изначально планировал провести военную операцию против Ирана в середине 2026 года, но из-за всех обстоятельств ее пришлось перенести на февраль. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова приводит РИА Новости.

«Операция была запланирована на середину года, однако в связи с развитием событий и обстоятельствами, в первую очередь с тем, что произошло внутри Ирана и позицией президента США [Дональда Трампа], а также с возможностью провести здесь комбинированную операцию, возникла необходимость перенести все на февраль», — сообщил детали министр оборонного ведомства.

28 февраля стало известно, что Израиль планировал ударить по Ирану в течение нескольких месяцев. Кроме того, дату атаки определили несколько недель назад.

