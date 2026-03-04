Реклама

Экономика
13:30, 4 марта 2026Экономика

Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

Новак: Россия готова увеличить экспорт нефти в Индию и Китай
Кирилл Луцюк

Фото: Parth Sanyal / Reuters

Россия готова увеличить объемы нефтяного экспорта на китайский и индийский рынки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что российские энергоносители остаются востребованными, и если со стороны Пекина или Нью-Дели поступит запрос о наращивании поставок, то Москва готова это сделать.

«Будут покупать — будем продавать», — сказал Новак.

Ранее появился прогноз, что жители Индии рискуют остаться без газа для приготовления пищи, так как его поставки оказались заблокированы из-за ситуации в Ормузском проливе. Предполагается, что дефицит топлива ударит по десяткам миллионов домохозяйств.

Есть также версия, что из-за проблем с импортом нефти Нью-Дели готовится рассмотреть вопрос о наращивании закупок этого углеводорода у России.

