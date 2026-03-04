Губернатор раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на регион.

По его словам, в двух районах, Миллеровском и Тарасовском, были отражены удары нескольких десятков дронов. Люди не пострадали.

«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения», — добавил губернатор.

Ранее при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области пострадали пять человек.