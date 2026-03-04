Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 4 марта 2026Россия

Губернатор раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на регион.

По его словам, в двух районах, Миллеровском и Тарасовском, были отражены удары нескольких десятков дронов. Люди не пострадали.

«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения», — добавил губернатор.

Ранее при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ после слов Зеленского о создании буферной зоны в России

    Японцы захотели белого медведя из России и согласились поменяться на капибар

    В России призвали ограничить один вид рекламы

    Мужчина захотел переспать с девушкой и напоил текилой до смерти

    Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной

    Губернатор раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на Ростовскую область

    В Британии раскрыли проблемы армии США из-за конфликта с Ираном

    Силовики сообщили о переброске под Сумы бойцов украинского спецназа

    ВСУ атаковали электропоезд в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok