«Хезболла» заявила об ударе по одной из крупнейших оборонных компаний Израиля

Guradian: «Хезболла» нанесла удар по Israel Aerospace Industries

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что нанесло серию ударов по штаб-квартире крупнейшей израильской аэрокосмической и авиационной компании Israel Aerospace Industries. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

«Мы запустили рой ударных беспилотников по государственной израильской оборонной и аэрокосмической компании в ответ на преступную израильскую агрессию, жертвами которой стали десятки ливанских городов», — заявили представители движения.

3 марта в Израиле прозвучали сирены из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ливанского шиитского движения «Хезболла» по территории страны. Отмечается, что израильские вооруженные силы не смогли перехватить беспилотники.