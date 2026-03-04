Реклама

09:03, 4 марта 2026Ценности

Интимные моменты дочери российского миллиардера с новым бойфрендом попали на фото

Поцелуи дочери миллиардера Манасира Дианы с новым бойфрендом попали на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Интимные моменты дочери российского миллиардера, основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира Дианы Манасир с новым бойфрендом попали на фото. Пост появился в Telegram-канале вдовы бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко, журналистки Божены Рынской.

26-летнюю наследницу бизнесмена запечатлели целующейся с мужчиной в роскошном ресторане Bagatelle в Куршевеле, Франция. Она предстала перед камерой в коричневом лыжном комбинезоне и солнцезащитных очках бренда Chanel. В свою очередь, избранник блогерши позировал в черной куртке и шапке.

Отмечается, что возлюбленным Манасир оказался 39-летний владелец компании «Фордевинд инвест» Андрей Землянов. «Перспективный молодой человек? Нет, уже очень богатый. И, кстати, сделал себя сам. Общие подруги говорят, что он потерял голову. Могу его понять», — заявила Рынска.

В декабре 2025 года дочь Зияда Манасира Дана Манасир снялась в откровенном наряде.

