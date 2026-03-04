Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 4 марта 2026Мир

Иран объявил о новом этапе операции против США и Израиля

КСИР объявил о проведении 17-го этапа операции против США и Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран объявил о проведении нового этапа ответной операции против США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«Несколько часов назад был проведен 17-й этап операции "Правдивое обещание — 4"», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе нового этапа операции воздушно-космические силы (ВКС) КСИР применили более 40 ракет против объектов США и Израиля.

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

    ВС России ударами ФАБ уничтожили мост ВСУ в Запорожье

    Иран объявил о новом этапе операции против США и Израиля

    В Госдуме призвали увеличить лимит выплат по ОСАГО

    Сотни российских туристов оказались без билетов домой и жилья в Дубае по вине Emirates

    Раскрыт наиболее вероятный преемник Хаменеи

    Врач призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут

    Кормившая сына человеческим мясом каннибал из России устроилась в индустрию красоты

    В США назвали условие для смены власти в Иране

    Овечкин обнялся с российским защитником вместо участия в массовой драке после матча НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok