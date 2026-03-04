Иран объявил о новом этапе операции против США и Израиля

КСИР объявил о проведении 17-го этапа операции против США и Израиля

Иран объявил о проведении нового этапа ответной операции против США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«Несколько часов назад был проведен 17-й этап операции "Правдивое обещание — 4"», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе нового этапа операции воздушно-космические силы (ВКС) КСИР применили более 40 ракет против объектов США и Израиля.

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.