17:09, 4 марта 2026Мир

Иран поставил ультиматум Израилю

Шекарчи: Если Израиль совершит атаку по посольству в Ливане, то Иран ответит
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Если Израиль совершит атаку по иранскому посольству в Иране, то израильские дипломатические представительства станут потенциальными целями для будущих ударов Тегерана. Об этом заявил представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи, передает иранское агентство IRIB News в своем Telegram-канале.

«До настоящего момента нам не было дела до посольств сионистского режима, но если сионистский режим нацелится на наше посольство в Ливане, то целями для нас станут все его посольства», — сказал он.

По словам военного, ранее не трогал посольства Израиля из уважения к странам, где они находятся.

Ранее телеканал CNN сообщал, что посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Информации о пострадавших в результате удара пока не поступало.

