Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

Доцент Хачатурян: Из-за ситуации в Иране в РФ могут подорожать орехи и специи

Для жителей России последствиями конфликта на Ближнем Востоке могут стать растущие цены на ряд продуктов питания. Такого развития событий не исключил доцент Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян. Его процитировало KP.RU.

Он рассказал, что Россия покупает иранские орехи, сухофрукты, плодоовощную продукцию, чай, специи и морепродукты. В свою очередь, ОАЭ поставляют в Россию сливочное масло, финики, цветные драгоценные камни, бриллианты, ювелирные изделия, часы, нишевую косметику и парфюмерию. Из Саудовской Аравии Россия получает финики, а из Израиля апельсины, манго, овощи, вина, а также биологически активные добавки и витамины.

Впрочем, экономист уверен, что критического развития событий ждать не стоит, так как Россия располагает широким кругом поставщиков, среди которых Марокко, Турция, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан и страны Юго-Восточной Азии. Поэтому, даже если некоторые поставки уменьшатся, дефицит получится компенсировать за счет альтернативных направлений.

В начале февраля в России снизились цены на некоторые фрукты и ягоды. Сильнее всего подешевело киви, стоимость которого снизилась на 19 процентов, до 241 рубля за килограмм.