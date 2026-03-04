Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану

ЦАХАЛ объявила о новой волне атак на Тегеран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новой волне масштабных ракетных ударов по объектам в Тегеране. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ заявила в своем Telegram-канале.

«Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля начали широкомасштабные удары по объектам иранского террористического режима в Тегеране», — сказано в сообщении.

Другие подробности новой волны атак на Иран пока не приводятся.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэдли Купер заявил, что Соединенные Штаты с начала операции нанесли удары по 2000 целей в Иране. «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану — от морского дна до космоса и киберпространства», — добавил он.