Мир
03:19, 4 марта 2026Мир

Американское командование назвало новое число ударов по Ирану

CENTCOM: США нанесли удары по 2 тыс. целей в Иране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Соединенные штаты с начала операции нанесли удары по двум тысячам целей в Иране. Новое число назвал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэдли Купер, его обращение опубликовано в соцсети X.

«Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану — от морского дна до космоса и киберпространства», — заявил Купер.

Глава CENTCOM добавил, что за время боевых действий армия США «серьезно ослабила» систему противовоздушной обороны Ирана, а также уничтожила сотни ракетных пусковых установок.

Ранее CENTCOM сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. В ведомстве добавили, что все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.

