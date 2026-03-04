Реклама

09:48, 4 марта 2026Мир

Израиль назвал любого лидера Ирана целью для атаки

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Любой новый верховный лидер Ирана станет безоговорочной целью для атаки. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», — подчеркнул глава Минобороны Израиля.

Ранее стало известно, что сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба стал наиболее вероятным кандидатом в преемники своего отца.

