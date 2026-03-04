Реклама

Израиль уличили в ударе по нарисованному вертолету

Fars: Израиль атакует нарисованные иранские вертолеты
Виктория Кондратьева
Кадр: Telegram-канал خبرگزاری فارس

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует нарисованные иранские вертолеты. Об этом сообщает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Враг продолжает атаковать макеты», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fars, израильская армия заявила о нападении на иранский вертолет Mil-17, опубликовав фотографии. Однако на представленных агентством изображениях отчетливо видно, что не произошло никакого вторичного взрыва, а также не наблюдается изменений в конструкции предполагаемого объекта.

Ранее израильский истребитель F-35I «Адир» сбил над Тегераном истребитель Як-130, принадлежащий иранским военно-воздушным силам. По данным ЦАХАЛ, это первый в истории случай, когда пилотируемый истребитель сбивается самолетом F-35I.

