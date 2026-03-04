Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

«Ъ»: Турбизнес в России потратит на аннулированные туры 19,6 миллиарда рублей

Обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Уточняется, что после рекомендации Минэкономразвития РФ воздержаться от поездок в ближневосточные страны туроператоры обязаны возвращать клиентам по запросу 100 процентов потраченных на туры средств. При этом компании не могут удерживать фактически понесенные расходы.

«Рекомендации властей могут стимулировать туристов требовать возврата средств даже за оплаченные туры на лето», — предупредил гендиректор агентства «Персона грата» Георгий Мохов. По его словам, это будут колоссальные потери для турбизнеса — стоимость аннулированных туров может достигать 19,6 миллиарда рублей.

Более того, туроператоры уже сейчас ежедневно тратят сотни миллионов рублей на содержание застрявших в других странах россиян.

В сложившейся ситуации Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Минэкономразвития поддержать бизнес, освободив туроператоров в 2026 году от уплаты взносов в фонды персональной ответственности ассоциации «Турпомощь». Кроме того, было предложено дать им право пользоваться накопленными в фондах средствами для компенсации расходов.

Ранее сообщалось, что на помощь российским туристам, застрявшим за границей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, ушли миллиарды рублей. Туроператоры уже потратили более 2,6 миллиарда рублей в период с 28 февраля.