Мир
12:40, 4 марта 2026Мир

КСИР атаковал ракетами американский эсминец

Tasnim: КСИР атаковал ракетами американский эсминец
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью ракет Qadr 380 и Talaiyeh американский эсминец в водах Индийского океана. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, в момент удара эсминец заправлялся топливом примерно в 650 километрах от южного побережья Ирана.

На палубах эсминца и топливного танкера произошел сильный пожар, в небо поднялись клубы дыма.

1 марта Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении эсминца иранских ВМС класса «Джамаран» в Оманском заливе у пирса Чабахара. Каких-либо дополнительных деталей предоставлено не было.

