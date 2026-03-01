Реклама

Мир
18:11, 1 марта 2026Мир

США сообщили о затоплении эсминца иранских ВВС

США заявили о поражении в Оманском заливе эсминца иранских ВМС класса «Джамаран»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х сообщило о поражении эсминца иранских ВМС класса «Джамаран» в Оманском заливе у пирса Чабахара еще в начале операции «Эпическая ярость».

В настоящее время корабль погружается на дно. Каких-либо дополнительных деталей не предоставлено.

Ранее сообщалось, что уже два танкера под флагом ассоциированных с США государств (Республика Палау и Маршалловы острова) попали под удар в районе Ормузского пролива и Оманского залива.

Первым стал Skylight (включен в санкционный список США), в результате удара на его борту возник пожар. Команду пришлось эвакуировать, а судно начало тонуть. Во второй танкер MKD VYOM попал снаряд, его повреждения не уточняются.

По оценке платформы по отслеживанию судов MarineTraffic, по обе стороны Ормузского пролива к середине 1 марта скопились до двух сотен танкеров, задействованных в перевозке нефти или сжиженного природного газа. Со стороны Ирана поступают противоречивые сведения относительно перекрытия пролива.

