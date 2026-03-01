Стало известно о поражении второго танкера у Ормузского пролива

Reuters: У берегов Омана поражен снарядом танкер MKD VYOM с партией нефти

Шедший под флагом Маршалловых островов (тихоокеанское государство, ассоциированное с США) танкер MKD VYOM с партией нефти был поражен снарядом неподалеку от побережья Омана, примерно в 80 километрах от столицы государства Маската. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

О состоянии судна после инцидента не сообщается. Инцидент, скорее всего, связан закрытием Ираном Ормузского пролива для прохода сначала всех судов, а затем только для тех, что связаны с американскими военными. Однако уточняется, что удар был нанесен на расстоянии как минимум 300 километров от той части, что простреливается Ираном.

До этого попытавшийся пройти через пролив нефтяной танкер Skylight (включен в санкционный список США) под флагом Республики Палау (островное государство, ассоциированное с США) подвергся нападению и начал тонуть.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал рассылать сообщения о полном закрытии Ормузского пролива, но в воскресенье, 1 марта, секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи опроверг эту информацию, уточнив, что нефтяные танкеры могут проходить пролив спокойно.

По оценке платформы по отслеживанию судов MarineTraffic, по обе стороны узкого места скопилось до двух сотен танкеров, задействованных в перевозке нефти или сжиженного природного газа (СПГ). В общей сложности через пролив проходит порядка 20 процентов всего мирового экспорта нефти и около 30 процентов СПГ.