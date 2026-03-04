Реклама

КСИР назвал потери США и Израиля с начала конфликта

КСИР: В конфликте погибли и пострадали более 680 военных США и Израиля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: IRGC via Wana News Agency / Reuters

С начала конфликта с Ираном более 680 военных из США и Израиля погибли и пострадали. Потери двух армий назвал Корпус стражей исламской революции (КСИР), их заявление приводит агентство Fars.

«Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых», — заявили в КСИР.

Ранее КСИР заявил, что более 500 американских военных погибли и получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке.

