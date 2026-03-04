Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Названа неожиданная связь иранского конфликта с Россией и Украиной

Политолог Леви: Европа боится, что США забудут об Украине из-за Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Европа боится, что президент США Дональд Трамп и его администрация забудут о России и украинском конфликте из-за боевых действий против Ирана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Для европейцев и других стран опасения заключаются в том, что это отвлечет внимание и ресурсы от европейской арены и России», — указал исследователь.

При этом Леви обратил внимание, что европейские страны Израилю в уничтожении иранских ракет и демонстрируют готовность помочь в обороне. По его словам, они так «пытаются повторить свои неудачные попытки завоевать расположение Трампа в вопросе Украины».

Похоже европейцы не понимают администрацию Трампа и то, что подобные шаги лишь демонстрируют их слабость

Даниэль Левибританский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что страна готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. По ее словам, прибалтийская республика может оказать военную помощь Соединенным Штатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Женщина застала жену брата на коленях своего возлюбленного и подралась с ней

    Попытка притронуться к крупной сумме денег закончилась для парня самым неожиданным образом

    В Windows 11 удалился интернет

    Названа неожиданная связь иранского конфликта с Россией и Украиной

    В Китае рассказали о расплате за санкции против России после эскалации на Ближнем Востоке

    Раскрыто число погибших на Ближнем Востоке в 28 февраля

    Главная ведьма Украины захотела стать мэром Киева

    Невролог рассказал о типичной ошибке россиян в начале весны

    Российская тревел-блогерша объяснила причины долголетия китайцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok