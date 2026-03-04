Названа неожиданная связь иранского конфликта с Россией и Украиной

Политолог Леви: Европа боится, что США забудут об Украине из-за Ирана

Европа боится, что президент США Дональд Трамп и его администрация забудут о России и украинском конфликте из-за боевых действий против Ирана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Для европейцев и других стран опасения заключаются в том, что это отвлечет внимание и ресурсы от европейской арены и России», — указал исследователь.

При этом Леви обратил внимание, что европейские страны Израилю в уничтожении иранских ракет и демонстрируют готовность помочь в обороне. По его словам, они так «пытаются повторить свои неудачные попытки завоевать расположение Трампа в вопросе Украины».

Похоже европейцы не понимают администрацию Трампа и то, что подобные шаги лишь демонстрируют их слабость Даниэль Леви британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что страна готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. По ее словам, прибалтийская республика может оказать военную помощь Соединенным Штатам.