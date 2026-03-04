Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 4 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

Лукашенко обозначил ситуацию на Ближнем Востоке как «вероломное нападение»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в республике Алирезой Санеи обозначил ситуацию на Ближнем Востоке как «вероломное нападение Израиля при поддержке США». Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети», — заявил Лукашенко.

Отдельно белорусский лидер отметил, что Израиль и США должны осознавать вероятность непредсказуемых событий в результате эскалации конфликта.

Ранее Александр Лукашенко впервые отреагировал на события в Иране. Он выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с кончиной верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

    Иран в двух словах высказался о продолжительности конфликта с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok