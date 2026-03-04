Реклама

01:15, 4 марта 2026Ценности

Манекенщица с париком на лобке вышла на подиум на Неделе моды

Манекенщица в откровенном виде вышла на подиум на Неделе моды в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Estrop / Getty Images

Манекенщица в откровенном виде вышла на подиум на Неделе моды в Париже. Видео появилось на странице корейской версии журнала W в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель дефилировала на шоу авангардного нью-йоркского бренда одежды Vaquera, основанного дизайнером Патриком Дикаприо. Она предстала перед камерами в кейпе с капюшоном и бантом, черных ботфортах и крошечных стрингах с заниженной талией.

При этом манекенщица продемонстрировала ярко-зеленый парик на лобке.

В марте бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в прозрачной юбке посетила шоу бренда Blumarine в рамках Недели моды в Милане.

