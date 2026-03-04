В стратегии Мерца при общении с Трампом заметили унизительную деталь

Politico: Мерц выбрал унизительную стратегию не противоречить Трампу ради Киева

Стратегия канцлера Германии Фридриха Мерца, заключающаяся в том, чтобы никогда не противоречить президенту США Дональду Трампу перед камерами, выглядит унизительно, однако он считает, что таким образом сможет убедить американского лидера изменить свою позицию по Украине. Об этом сообщает Politico.

«Молчание Мерца было частью очевидной стратегии: никогда не противоречить Трампу перед камерами и в частных разговорах пытаться убедить президента принять точку зрения Германии. Однако картина того, как самый влиятельный национальный лидер ЕС подобострастно сидит рядом с Трампом, пока тот отчитывает других европейских лидеров, вероятно, встревожила многих немцев и оставила неприятный осадок в столицах по всей Европе, подчеркнув политическую опасность угождения президенту США», — говорится в материале.

Как отмечает издание, самый главный вопрос заключается в том, работает ли политика умиротворения, поскольку в конце концов, целью Мерца было заставить американского лидера оказывать более агрессивное давление на Россию с помощью санкций, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, а также убедить его снизить накал тарифной войны против Европы.

После встречи с Трампом Мерц заявил, что показал главе Белого дома карту линии фронта на Украине и что у него сложилось впечатление, «что президент теперь лучше понимает, что поставлено на карту для этой страны», когда речь идет о необходимости избегать территориальных уступок.

Ранее Трамп в ходе встречи с Мерцом в Белом доме пошутил, что США нужно очень-очень сильно ударить Германию. После этого американский лидер шлепнул немецкого канцлера ладонью по колену.