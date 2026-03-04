Мерц заявил об отказе европейцев принять заключенное без их участия соглашение по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа откажется принять соглашение по Украине, заключенное без ее участия. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, передает ТАСС.
«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал политик.
По словам Мерца, он донес эту позицию до президента США Дональда Трампа. Канцлер добавил, что у него сложилось впечатление о понимании главой Белого дома того, что стоит на кону, и какое сейчас мнение у европейцев.
Ранее Европа обеспокоилась из-за того, что Трамп потеряет интерес к урегулированию конфликта на Украине из-за военной операции в Иране. Отмечалось, что Киев может лишиться американского оружия, необходимого для отражения российских ракетных ударов, поскольку войска США используют его в больших количествах против Ирана.