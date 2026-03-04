Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 4 марта 2026Мир

Мерц заявил об отказе европейцев принять заключенное без их участия соглашение по Украине

Мерц: Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без ее участия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа откажется принять соглашение по Украине, заключенное без ее участия. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, передает ТАСС.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал политик.

По словам Мерца, он донес эту позицию до президента США Дональда Трампа. Канцлер добавил, что у него сложилось впечатление о понимании главой Белого дома того, что стоит на кону, и какое сейчас мнение у европейцев.

Ранее Европа обеспокоилась из-за того, что Трамп потеряет интерес к урегулированию конфликта на Украине из-за военной операции в Иране. Отмечалось, что Киев может лишиться американского оружия, необходимого для отражения российских ракетных ударов, поскольку войска США используют его в больших количествах против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    Мерц заявил об отказе европейцев принять заключенное без их участия соглашение по Украине

    Мерц высказался об отправке немецких военных на Украину

    Макрон заявил о защите Францией воздушного пространства союзников на Ближнем Востоке

    Рубио прокомментировал атаку консульства США в Дубае

    В Иране выбрали нового верховного лидера

    В Волгограде начался пожар после атаки ВСУ

    МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

    Иран запустил ракеты в сторону Израиля

    Россияне пострадали при атаке БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok