20:55, 4 марта 2026АвтоЭксклюзив

Минпромторг актуализировал список пригодных для работы в такси машин

В список пригодных для работы в такси попали модели шести автобрендов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) актуализировал список пригодных для работы в такси автомобилей, в него попали модели шести брендов, машины еще двух марок ведомство планирует включить в обозримом будущем. С перечнем ознакомилась «Лента.ру».

В список попали сразу семь моделей Lada. Речь идет о седанах Granta, Iskra, Vesta, Aura, а также универсал Largus и кроссоверы Niva Legend и Niva Travel. Кроме того, в перечень вошли минивэны Sollers SP7 и SF1, электрические компактные кроссоверы Evolute I-JOY, I-SKY, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, шесть моделей «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90) и электромобиль UMO 5.

Окончательный список пригодных для работы в такси машин Минпромторг пообещал представить позже. Работа по расширению перечня уже ведется, уточнили в пресс-службе ведомства. В частности, сейчас финализируется нормативная база для включения трех моделей Haval (Jolion, F7 и F7x), а также кроссовера TENET T7.

Предварительный перечень разрешенных моделей Минпромторг опубликовал еще 1 октября 2025 года. Однако представленный тогда документ вызвал недоумение у представителей отрасли. Участников рынка, в частности, поразило наличие в списке непригодных для пассажирских перевозок в городских условиях автомобилей — таких как например, внедорожник УАЗ «Хантер».

После этого представители Общественного совета по развитию такси потребовали от правительства срочно назвать модели машин, разрешенных к использованию в отрасли. В Минпромторге пообещали, что реестр вскоре пополнят новыми моделями, но ничего похожего так и не произошло, хотя до его вступления в силу осталось меньше 20 дней. В итоге актуализированный документ был представлен лишь спустя месяц после призыва участников рынка.

