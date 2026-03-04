Реклама

Силовые структуры
09:53, 4 марта 2026Силовые структуры

Молодые люди помогли предотвратить серию терактов в российском регионе

В Калужской области 3 молодых человека помогли предотвратить серию терактов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Калужской области трое молодых людей помогли предотвратить серию планируемых по заказу спецслужб Украины терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского муниципального округа.

По данным агентства, сотрудники украинских спецслужб рассказали юношам о планируемых терактах после поджога вышки сотовой связи на улице Гоголя. Им предложили взятку за молчание, но молодые люди не поддались на это и обратились в полицию.

Как рассказал глава округа Игорь Феденков в Telegram-канале, юноши награждены благодарственными письмами.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил работавшего в регионе на Украину диверсанта к 19 годам лишения свободы.

