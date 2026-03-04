Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

МИД РФ потребовал обеспечить безопасность загранучреждений на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало обеспечить безопасность российским заграничным учреждениям на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что 2 марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства России.

Ранее США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России.