Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 4 марта 2026Экономика

Москвичей призвали помнить об одной опасности

Ученая Паршина: Москвичам нужно опасаться падения сосулек и снега с крыш
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Москвичам стоит опасаться падения сосулек и снега с крыш зданий в начале весны. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

«Даже некоторые метеорологические центры московские, они специально пишут в своих прогнозах: "Осторожно, сход снежных масс и сосулек с крыш зданий», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что зима 2025-2026 годов стала для Москвы самой снежной. Сугробы, появившиеся в столице, оказались рекордно высокими за всю историю метеорологических наблюдений. Cогласно прогнозам, снег в Москве полностью исчезнет только к началу апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

    Создатель ЕГЭ подвел итоги 25 лет существования экзамена

    Бойцы СВО порассуждали о превращении народа в биомассу и призвали равняться на одну страну

    Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

    Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

    Захарова поинтересовалась возможностью посмотреть «Терминатора» в Молдавии

    Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

    НАСА откроет стартовое окно Artemis II в апреле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok