Москвичей призвали помнить об одной опасности

Ученая Паршина: Москвичам нужно опасаться падения сосулек и снега с крыш

Москвичам стоит опасаться падения сосулек и снега с крыш зданий в начале весны. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

«Даже некоторые метеорологические центры московские, они специально пишут в своих прогнозах: "Осторожно, сход снежных масс и сосулек с крыш зданий», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что зима 2025-2026 годов стала для Москвы самой снежной. Сугробы, появившиеся в столице, оказались рекордно высокими за всю историю метеорологических наблюдений. Cогласно прогнозам, снег в Москве полностью исчезнет только к началу апреля.