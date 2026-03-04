На Ближнем Востоке исчерпали мощности по хранению нефти

Bloomberg: В Саудовской Аравии исчерпали мощности по хранению нефти

В Саудовской Аравии близки к заполнению крупнейших нефтехранилищ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об исчерпании мощностей по хранению сырья со ссылкой на данные занимающейся геопространственной аналитикой компании Kayrros сообщает Bloomberg.

К 1 марта терминал Джуайма на восточном побережье Саудовской Аравии уже исчерпал свои резервные мощности. После атак Ирана на этой неделе были заполнены четыре из шести резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе Рас-Танура.

Из-за осложнения навигации через Ормузский пролив (Иран утверждает, что блокирует главную транспортную артерию для мирового рынка энергоресурсов только для связанных с США танкеров, фактически же за сутки пролив преодолели только два судна) и резко выросших тарифов фрахта и страхования ряд стран поставил на паузу отгрузки. Ирак начал сокращать добычу нефти на своих крупнейших месторождениях из-за закрытия пролива, свободных мощностей для хранения нефти на терминале в Басре хватит менее чем на два дня экспорта.

Как заявил соучредитель и главный аналитик Kayrros Антуан Хальф, если блокада пролива продолжится, все больше стран перейдут к сокращению добычи и будут запасать сырье. Совокупная мощность наземных хранилищ пяти арабских производителей в Персидском заливе составляет примерно 350 миллионов баррелей. По состоянию на 1 марта наблюдаемые запасы нефти в этих странах составляли около 175 миллионов баррелей. При этом эксплуатационная мощность редко превышает 80 процентов от проектной.

Фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Причиной такой динамики стало обострение американо-иранского конфликта, в ходе которого Иран пригрозил атаковать суда, идущие через Ормузский пролив. Эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день.

Президент США Дональд Трамп приказал сделать стоимость страхования морской торговли доступной и пообещал, что американские военно-морские силы «при необходимости» начнут сопровождать идущие через Ормузский пролив танкеры.