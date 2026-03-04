На Западе испугались одного шага Ирана против США

NZZ: Блокировка Ормузского пролива будет ощущаться по всему миру

Блокировка Ормузского пролива на долгий срок будет ощущаться по всему миру. О резком шаге Ирана против США сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Утверждается, что конфликт США и Израиля с Ираном вывел весь Персидский залив «из строя», ударив не только по туристическим потокам, но и по международной логистике.

«Цепочки поставок — это кровеносная система глобальной экономики. И на одном из ее главных "сосудов" возникает угроза "инфаркта"», — указано в статье.

Ранее стало известно, что Иран дал двум судам дружественных стран разрешение на прохождение через Ормузский пролив. До этого Тегеран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе пролива и Персидского залива.

