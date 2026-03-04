Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:48, 4 марта 2026Экономика

На Западе испугались одного шага Ирана против США

NZZ: Блокировка Ормузского пролива будет ощущаться по всему миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Блокировка Ормузского пролива на долгий срок будет ощущаться по всему миру. О резком шаге Ирана против США сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Утверждается, что конфликт США и Израиля с Ираном вывел весь Персидский залив «из строя», ударив не только по туристическим потокам, но и по международной логистике.

«Цепочки поставок — это кровеносная система глобальной экономики. И на одном из ее главных "сосудов" возникает угроза "инфаркта"», — указано в статье.

Ранее стало известно, что Иран дал двум судам дружественных стран разрешение на прохождение через Ормузский пролив. До этого Тегеран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе пролива и Персидского залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    В иранском конфликте увидели угрозу для Украины

    На Западе испугались одного шага Ирана против США

    Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

    В Иране заявили о гибели сотни морпехов США в Дубае

    ЕС нашел неожиданный способ отыскать для Украины миллиарды евро

    Раскрыто влияние конфликта вокруг Ирана на Украину

    Меган Фокс заподозрили в пластике ягодиц из-за фотосессии в стрингах

    Путин сообщил о готовящихся подрывах российских газопроводов

    В Иране сообщили о реализации нового плана по управлению страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok