02:57, 4 марта 2026

На Западе удивились ответу Ирана на атаку США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Неожиданная реакция Ирана на атаку привела в замешательство командование сил США и Израиля. Об этом пишет издание Strategic Culture (SC).

В публикации говорится, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива, поскольку Иран не стал реагировать так же, как в прошлых столкновениях.

«Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке», — отмечается в статье.

В материале отмечается, что применение различных средств запуска, разнообразие траекторий и их синхронизация по времени вызвали замешательство у военных стратегов в Вашингтон и Тель-Авив. Столь решительных и оперативных шагов со стороны Иран, по всей видимости, никто не ожидал, пишет издание.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

