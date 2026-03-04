Насильника четырехлетней девочки отправили в колонию российского региона

В Крыму житель получил 13 лет колонии за насилие над четырехлетней девочкой

В Крыму суд дал 13 лет колонии строгого режима 33-летнему жителю за надругательство над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 4 июня 2025 года мужчина остался в квартире наедине с четырехлетней девочкой и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Ребенок приходился родственницей его сожительнице. Вскоре мать девочки узнала о произошедшем и обратилась в полицию.

