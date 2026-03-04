Реклама

16:09, 4 марта 2026Силовые структуры

Сбросившего россиянку в пруд с собачьей цепью на шее нашли

На Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины, найденной в пруду с цепью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Свердловской области задержали 70-летнего жителя за расправу над женщиной, которую нашли в пруду 13 лет назад. Об этом сообщает Е1.

По данным источника, тело в воде обнаружили в июле 2012 года, оно было обмотано собачьей цепью. Было установлено, что это 60-летняя местная жительница, которая пропала несколькими днями ранее.

Последним женщину видел подозреваемый — он встречался с ней в тайне от жены и детей. Однако тогда дело раскрыть не смогли. Спустя годы, когда следователи вернулись к материалам, нашелся свидетель. Он рассказал, что жарил шашлыки на соседском участке и слышал, как в день исчезновения женщина ругалась с мужчиной.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отменил приговор женщине за избиение экс-супруга в детском саду.

