НАТО отреагировало на перехват Турцией снаряда из Ирана

НАТО осудило запуск снаряда, летящего из Ирана в сторону Турции

Североатлантический альянс осуждает запуск снаряда, который летел из Ирана в сторону Турции. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, передает The Times of Israel.

«Мы осуждаем нападения Ирана на Турцию. НАТО твердо поддерживает всех союзников, в том числе Турцию, в то время как Иран продолжает неизбирательные атаки по всему региону», — отметила представитель военного блока.

По словам Харт, политика сдерживания и обороны стран альянса остается сильной во всех сферах, в том числе в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал.

