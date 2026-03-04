Реклама

НАТО отреагировало на перехват Турцией снаряда из Ирана

НАТО осудило запуск снаряда, летящего из Ирана в сторону Турции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Североатлантический альянс осуждает запуск снаряда, который летел из Ирана в сторону Турции. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, передает The Times of Israel.

«Мы осуждаем нападения Ирана на Турцию. НАТО твердо поддерживает всех союзников, в том числе Турцию, в то время как Иран продолжает неизбирательные атаки по всему региону», — отметила представитель военного блока.

По словам Харт, политика сдерживания и обороны стран альянса остается сильной во всех сферах, в том числе в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал.

