Названа необходимая продолжительность сна для снижения риска диабета

BMJ: Сон продолжительностью около 7 часов 18 минут снижает риск развития диабета

Сон продолжительностью около 7 часов 18 минут за ночь может быть наиболее благоприятным для снижения риска инсулинорезистентности — состояния, которое считается предшественником диабета 2-го типа. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного наблюдательного исследования. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

В анализ включили 23 475 взрослых в возрасте от 20 до 80 лет, участвовавших в национальном обследовании здоровья и питания США (NHANES) в 2009-2023 годах. Ученые сопоставили продолжительность сна с показателем eGDR — расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

Анализ показал U-образную связь между длительностью сна и метаболическим здоровьем. Наиболее благоприятный показатель eGDR наблюдался у людей, спавших примерно 7 часов 18 минут. При более коротком сне увеличение его продолжительности было связано с улучшением метаболических показателей. Однако если человек спал дольше этого времени, дополнительный сон, наоборот, ассоциировался с более высоким риском нарушений обмена глюкозы — особенно у женщин и людей 40-59 лет.

Исследование также показало, что «отсыпание» по выходным может играть разную роль. У людей, которые недосыпают в будни, дополнительные 1-2 часа сна в выходные были связаны с более благоприятными метаболическими показателями. Но у тех, кто и так спит достаточно или дольше нормы, более двух часов дополнительного сна ассоциировались с ухудшением показателей обмена глюкозы.

