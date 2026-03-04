Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

Дилера в ФРГ приговорили к тюремному сроку и конфискации за поставки машин в РФ

В Германии вынесли приговор по делу о масштабном обходе антироссийских санкций. Двое граждан ФРГ признаны виновными в поставках автомобилей класса «люкс» и «премиум» в Россию. Организатор схемы приговорен к шести годам лишения свободы. Информация об этом появилась на официальном сайте Федеральной таможенной службы Германии.

Вюрцбургский суд огласил решение по делу, которое было начато в мае 2024 года таможенниками Эссена совместно с прокуратурой. Организатор схемы Андреас М. получил шесть лет лишения свободы, а его бывшая уполномоченная представительница Инна В. — два года условно.

Основанием для начала расследования стала деятельность автосалона, специализировавшегося на бронированных автомобилях известного немецкого производителя. Андреас М. активно работал преимущественно с Казахстаном, но с июля 2022 года наладил тесные контакты с менеджерами двух крупнейших российских дилерских центров, включая структуру, пришедшую на смену бывшей российской «дочке» автоконцерна. В общей сложности в Россию было ввезено 111 машин, совокупная стоимость которых составила 20 миллионов евро (около 1,8 миллиарда рублей).

Расследование в отношении нарушителя антироссийских санкций началось с негласной проверки, которая 17 сентября 2024 года переросла в обыски, а в начале ноября того же года мужчину арестовали. В ходе следствия были обнаружены доказательства причастности к преступлению его бывшей подчиненной Инны В., после чего она также стала обвиняемой. Следствие установило, что многие из проданных через эту схему автомобилей оказались в распоряжении российских государственных структур.

Также выяснилось, что обвиняемый готовил отправку в Россию еще 400 новых автомобилей, совокупная стоимость которых составляла почти 40 миллионов евро (около 3,6 миллиарда рублей).

Кроме ограничения свободы, суд постановил конфисковать у осужденных активы на общую сумму около 20 миллионов евро. В ходе следствия под арест попали банковские счета компании, личные счета фигурантов, несколько автомобилей премиум-класса, а также вилла, где предприниматель проживал вместе с семьей.

Ранее стало известно, что глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в Госдуму с инициативой ввести еще один запрет для водителей.