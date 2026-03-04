Реклама

Россия
16:46, 4 марта 2026Россия

Обломки БПЛА упали на российские санатории

Обломки БПЛА упали на территории трех санаториев в Краснодарском крае
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ара Киланянц / Коммерсантъ

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории трех санаториев в Краснодарском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В селе Кабардинка в Геленджике обнаружили обломки БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, фрагменты дронов упали на территорию трех санаториев, в двух из них гостей не было. Из третьего постояльцев эвакуировали в безопасное место на время отражения атаки.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион пострадали пять человек.

