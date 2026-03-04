Реклама

16:17, 4 марта 2026Наука и техника

Обнаружен неожиданный способ повышения фертильности

NA: Пересадка кишечной микробиоты может помочь в повышении фертильности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Пересадка кишечной микробиоты от пожилых мышей неожиданно улучшила работу яичников и повысила фертильность у молодых животных. К такому выводу пришли исследователи из университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В эксперименте молодым самкам мышей сначала с помощью антибиотиков удаляли собственные кишечные бактерии, а затем пересаживали микробиоту от доноров. Одни животные получали бактерии от молодых мышей, другие — от пожилых самок, находящихся в состоянии, аналогичном человеческой менопаузе. Неожиданно оказалось, что именно «возрастная» микробиота улучшала состояние яичников.

Анализ показал, что после такой пересадки в клетках яичников менялась активность генов: профиль экспрессии РНК становился похож на тот, который характерен для более молодых тканей. Кроме того, в яичниках снижались маркеры воспаления — одного из ключевых признаков старения тканей.

Изменения отразились и на репродуктивных результатах. Мыши, получившие микробиоту от старших доноров, демонстрировали более высокую фертильность: все они смогли произвести потомство, тогда как среди животных с «молодой» микробиотой некоторые так и не дали потомства.

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с так называемым эстоболомом — группой кишечных бактерий, участвующих в обмене эстрогенов и гормональной регуляции. Пока результаты получены только на животных, однако они указывают на возможную роль микробиоты в процессах репродуктивного старения и открывают перспективы для будущих методов поддержки фертильности.

Ранее ученые выяснили, что подвижность сперматозоидов зависит от времени года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
