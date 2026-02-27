Реклама

04:31, 27 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор повышения подвижности сперматозоидов

RBE: Подвижность сперматозоидов зависит от времени года
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Подвижность сперматозоидов меняется в течение года — она достигает максимума летом и снижается зимой. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие более 15 тысяч образцов спермы мужчин из Дании и США. Результаты опубликованы в Reproductive Biology and Endocrinology (RBE).

В работу включили данные 15 581 мужчины в возрасте 18–45 лет, сдававших образцы в 2018–2024 годах. Анализ проводился по единым стандартам с использованием компьютерной системы оценки спермы. Выяснилось, что концентрация прогрессивно подвижных сперматозоидов — способных активно двигаться вперед — была самой высокой в июне–июле и самой низкой в декабре–январе. Такой паттерн наблюдался как в умеренном климате Дании, так и в субтропическом климате Флориды.

При этом общее количество сперматозоидов и объем эякулята в течение года не менялись. Это указывает на то, что сам процесс образования сперматозоидов остается стабильным, тогда как их способность к движению подвержена сезонным колебаниям. Даже после учета температуры воздуха в месяц сдачи образца и за два месяца до этого различия сохранялись.

Авторы отмечают, что полученные данные могут иметь значение при оценке мужской фертильности и планировании репродуктивных процедур. Выявленная сезонность указывает на необходимость учитывать время года при интерпретации показателей спермы.

Ранее стало известно, что микропластик влияет на здоровье будущих детей через воздействие на сперму.

