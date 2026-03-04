Одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта в Иране

Emirates приостановила регулярные рейсы из и до Дубая до 7 марта

Одна из лучших авиакомпаний мира Emirates приостановила все регулярные рейсы из и до Дубая, ОАЭ, до 23:59 7 марта. Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что ограничения связаны с конфликтом в Иране. «Авиакомпания Emirates продолжает выполнять рейсы по ограниченному расписанию. Мы в приоритетном порядке обслуживаем пассажиров с ранее оформленными билетами», — говорится в сообщении.

Кроме того, клиентов призвали не приезжать в аэропорт Дубая, если они не получили прямого уведомления от авиаперевозчика или у них нет подтвержденного бронирования на рейс. Прибывающих в воздушную гавань для пересадки пассажиров попросили проверять, будет ли выполняться их следующий вылет.

Столкнувшимся с отменой рейса рекомендовали перебронировать билет на другую дату не позднее 27 марта либо запросить возврат средств, если покупка была осуществлена до 12 марта включительно. При оформлении через турагентство необходимо связаться с ним.

