Опубликованы фото роскошных бункеров Дубая

Daily Mail публикует фото роскошных бункеров Дубая на фоне воздушных атак Ирана

Журналисты Daily Mail раскрыли детали интерьера роскошных бункеров Дубая на фоне воздушных атак Ирана. Материал и фото опубликованы на сайте издания.

Самым безопасным местом редакторы называют Дворец Забиль, в котором живут правители эмирата — семья Аль-Мактум. Отмечается, что дворец оснащен несколькими безопасными комнатами и собственной автономной системой электроснабжения, что позволяет членам королевской семьи оставаться в безопасности неделями.

Большинство самых элитных частных резиденций Дубая имеют аналогичный уровень безопасности. Одна из самых дорогих собственностей города — Marble Palace, расположенный в сверхбогатом районе Emirates Hills, также имеет взрывобезопасные комнаты и собственную подстанцию.

В то же время блогеры делятся кадрами из тренажерных залов, которые часто расположены на нижних этажах элитных домов, в том числе многоквартирных. По словам инфлюенсеров, из-за отсутствия убежищ они используют залы в качестве укрытия.

При этом многие пятизвездочные отели направляют гостей в защищенные зоны подальше от окон.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».