Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:55, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Отец «королевы марафонов» лишился недвижимости на десятки миллионов рублей

Shot: Суд забрал недвижимость отца Блиновской на 50 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Москве суд забрал недвижимость отца «королевы марафонов» Елены Блиновской на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арбитраж частично удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной. Та требовала признать незаконными сделки по передаче недвижимости родственнику инфлюэнсерши Олегу Останину.

Теперь оформленные на Останина объекты — апартаменты на 4-м Верхне-Михайловском проезде, машиноместа и кладовки — признали имуществом самой Блиновской. Они будут выставлены на торги, вырученные средства передадут кредиторам.

Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Позднее Останин описал ее будни в колонии общего режима, рассказав, что «королева марафонов» упорно работает и много шьет. Также, по его словам, условия содержания в колонии устраивают женщину, особенно она отмечает удобство кроватей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    В одном из регионов России отменят платную парковку

    Иран обстрелял офис Нетаньяху

    Отец «королевы марафонов» лишился недвижимости на десятки миллионов рублей

    В Британии заявили о непричастности Ирана к атаке базы на Кипре

    Испания опровергла заявления о намерении сотрудничать с военными США

    Аллергикам спрогнозировали начало цветения

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok