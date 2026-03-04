Отец «королевы марафонов» лишился недвижимости на десятки миллионов рублей

Shot: Суд забрал недвижимость отца Блиновской на 50 миллионов рублей

В Москве суд забрал недвижимость отца «королевы марафонов» Елены Блиновской на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арбитраж частично удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной. Та требовала признать незаконными сделки по передаче недвижимости родственнику инфлюэнсерши Олегу Останину.

Теперь оформленные на Останина объекты — апартаменты на 4-м Верхне-Михайловском проезде, машиноместа и кладовки — признали имуществом самой Блиновской. Они будут выставлены на торги, вырученные средства передадут кредиторам.

Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Позднее Останин описал ее будни в колонии общего режима, рассказав, что «королева марафонов» упорно работает и много шьет. Также, по его словам, условия содержания в колонии устраивают женщину, особенно она отмечает удобство кроватей.