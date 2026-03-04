Партнер Израиля затеял эскалацию еще одного конфликта

МИД Судана обвинил Эфиопию в атаках БПЛА

Судан обвинил Эфиопию в многочисленных атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с февраля по март текущего года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в социальной сети X.

«Правительство Судана на протяжении февраля и в начале марта текущего года фиксировало проникновение с территории Эфиопии беспилотных летательных аппаратов, которые действовали против целей внутри Судана», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что намерены защищать суверенитет и территориальную целостность государства, и предупредили о возможном ответе на подобные атаки.

Израиль является одним из ключевых партнеров Эфиопии в оборонной сфере, а также поставляет системы противовоздушной обороны для защиты стратегически важных объектов и стрелковое вооружение для Национальных сил обороны страны.

Ранее британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Левив в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после конфликта с Ираном Тель-Авив может попытаться создать аналог НАТО в регионе. «Израиль открыто говорит о своем союзе с ОАЭ, Индией и Эфиопией. В новой реальности он может включить в этот треугольник остальную часть Персидского залива — Саудовскую Аравию и Катар, которые должны принять новый расклад сил», — сказал он.

