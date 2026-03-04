Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 4 марта 2026Мир

Партнер Израиля затеял эскалацию еще одного конфликта

МИД Судана обвинил Эфиопию в атаках БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Судан обвинил Эфиопию в многочисленных атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с февраля по март текущего года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в социальной сети X.

«Правительство Судана на протяжении февраля и в начале марта текущего года фиксировало проникновение с территории Эфиопии беспилотных летательных аппаратов, которые действовали против целей внутри Судана», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что намерены защищать суверенитет и территориальную целостность государства, и предупредили о возможном ответе на подобные атаки.

Израиль является одним из ключевых партнеров Эфиопии в оборонной сфере, а также поставляет системы противовоздушной обороны для защиты стратегически важных объектов и стрелковое вооружение для Национальных сил обороны страны.

Ранее британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Левив в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после конфликта с Ираном Тель-Авив может попытаться создать аналог НАТО в регионе. «Израиль открыто говорит о своем союзе с ОАЭ, Индией и Эфиопией. В новой реальности он может включить в этот треугольник остальную часть Персидского залива — Саудовскую Аравию и Катар, которые должны принять новый расклад сил», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

    Одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта в Иране

    Катар объявил чрезвычайное положение

    Российского блогера захотели объявить в международный розыск

    Поклонская показала новый образ

    Госдуме предложили ввести еще один запрет для водителей

    У Индии возникла проблема с импортом российской нефти

    Российский депутат резко заболел после открытой на пару с пчеловодом фермы

    Последствия пересмотра бюджетного правила для России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok