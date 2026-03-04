Реклама

Пентагон опубликовал видео торпедирования иранского фрегата

Министерство войны США опубликовало видео торпедирования фрегата ВМС Ирана Dena
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Министерство войны США опубликовало видео торпедирования фрегата Военно-морских сил (ВМС) Ирана Dena. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в социальной сети X.

На видео видно, как на фрегате начался пожар, а затем произошел мощный взрыв.

Ранее подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, пострадали не менее 78 человек.

4 марта министр войны США Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты торпедировали боевой корабль ВМС Ирана в Индийском океане. По его словам, иранский боевой корабль полагал, что находится в безопасности в международных водах.

