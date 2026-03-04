Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:43, 4 марта 2026Спорт

Первая ракетка мира Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена

Первая ракетка мира Соболенко согласилась выйти замуж за бизнесмена Франгулиса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Al Bello / Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. Об этом сообщает Telegram-канал БОЛЬШЕ!

Источник опубликовал видео, где бизнесмен делает первой ракетке мира предложение. Пара находится в отношениях с 2024 года.

В ноябре прошлого года Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей. По словам 27-летней спортсменки, сейчас у нее в приоритете карьера. «Наверное, через лет пять хотелось бы завести семью», — заявила теннисистка.

Белорусская спортсменка — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету победы на 28 турнирах WTA.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

    Участницу призывавшего к свержению власти в России «Съезда народных депутатов» задержали

    Российская «Елка» поразила невидимые глазу цели

    Россиянам назвали защищающий от запоров десертный продукт

    Зима вернется в марте в один российский регион

    В молчании Вэнса по атаке на Иран увидели раскол в отношениях с Трампом

    Названы недоработки почти идеального кроссовера Changan

    В стратегии Мерца при общении с Трампом заметили унизительную деталь

    В России высказались об использовании нового вооружения в конфликте на Ближнем Востоке

    В Германии указали на растущий страх Украины из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok