Подростки распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички под Петербургом

Трое подростков распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички в Ленобласти. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Все произошло в поезде, следовавшем по маршруту Невская Дубровка — Финляндский вокзал. На станции Щеглово несовершеннолетние распылили перцовый газовый баллон в лица двух незнакомых им людей.

Подростков уже задержали, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

