Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:54, 4 марта 2026Россия

Подростки распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички под Петербургом

Трое подростков распылили перцовый баллончик в электричке в Ленобласти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Трое подростков распылили перцовый баллончик на пассажиров электрички в Ленобласти. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Все произошло в поезде, следовавшем по маршруту Невская Дубровка — Финляндский вокзал. На станции Щеглово несовершеннолетние распылили перцовый газовый баллон в лица двух незнакомых им людей.

Подростков уже задержали, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону студентку залили из перцового баллончика в общежитии за просьбу не шуметь. Затем девушку оттащили в ее же комнату и заперли, после чего в общежитие приехали полицейские.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Путин назвал надежных партнеров России в ЕС

    В Иране сообщили о реализации нового плана по управлению страной

    Частный детектив рассказал о самом диком раскрытом им деле

    Людоедка из российского города ответила на сообщения о работе мастером маникюра

    Путин допустил прекращение поставок газа в Европу «прямо сейчас»

    Звезда «Тайн следствия» сравнила Москву с мега-отелем

    Врач составила идеальное меню при запорах

    В Иране издали фетву о джихаде с призывом пролить кровь Трампа

    Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok